Dois homens são presos por tráfico após polícia encontrar quase 500 kg de droga em caminhão em MT

Polícia encontrou 450 tabletes de entorpecente escondidos em reboque de caminhão, na MT-388, em Campos de Júlio. Suspeitos, droga e veículos foram encaminhados para a Defron, em Cáceres.

Dois homens foram presos por tráfico de drogas após a polícia apreender um caminhão que transportava 450 tabletes de substância análoga à cocaína, nesse sábado (23), na MT-388, em Campos de Júlio, a 692 km de Cuiabá.

Após a pesagem, foi constatado que o total de droga apreendida foi de 496,6 kg. Os suspeitos informaram à polícia que a droga trata-se de cloridrato de cocaína, mas o material apreendido deve passar por perícia para confirmação.

O motorista e o passageiro do veículo, de 36 anos e 30 anos, respectivamente, foram conduzidos – assim como a droga e o veículo – para a Delegacia Especial de Fronteira (Defron), em Cáceres, a 220 km da capital, onde foram autuados e colocados à disposição da Justiça.

Segundo policiais do Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron), os tabletes de cocaína foram encontrados em um compartimento secreto dentro da prancha do reboque do caminhão.

Até a publicação desta reportagem, não foi informado onde o caminhão havia sido carregado e qual era o destino da droga.

A operação contou com policiais do Gefron, Polícia Rodoviária, Polícia Civil e Polícia Militar, após denúncia anônima.

