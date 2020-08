Dois homens são presos suspeitos de matar uma mulher em Tucuruí, no PA

Dois menores que teriam participado do crime também foram apreendidos.

Suspeitos de matar uma mulher em Tucuruí são presos

A polícia prendeu durante o final de semana duas pessoas suspeitas de matar uma mulher em Tucuruí, sudeste paraense. Dois menores que teriam participado do crime também foram apreendidos. A mulher identificada como Edilana Marques Freitas, morreu durante uma emboscada que seria para o marido da vítima que conseguiu fugir do local do crime.

No cumprimento do mandado de busca e apreensão a polícia também apreendeu na casa de um dos homens, uma pistola e uma motocicleta que teriam sido usadas no crime. Os menores apreendidos serão apresentados ao Ministério Público de Tucuruí e os maiores ao poder público.

Por G1 PA — Belém

17/08/2020 12h24

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...