Dois homens são presos suspeitos de realizarem assaltos em Santarém

O outro estava em uma bicicleta com um adolescente quando anunciou assalto a um homem. A dupla levou um celular e cerca de R$150,00. O crime aconteceu nas proximidades do 3º BPM, a vítima acionou a polícia que conseguiu localizar a dupla.

Dois homens foram presos na madrugada desta segunda-feira (11), suspeitos de cometer assaltos em Santarém, no oeste do Pará. Segundo informações da Polícia Civil (PC), as prisões aconteceram nos bairros Prainha e Caranazal.

Polícia prendeu um homem no bairro Diamantino e o outro no Caranazal, próximo ao 3º BPM.

You May Also Like