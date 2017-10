Dois homens são presos tráfico de drogas no nordeste do Pará

Em Igarapé-Açu, um dos acusados foi preso em casa, após ter roubado um telefone celular de uma funcionária de um posto de saúde do município. No local da prisão foi encontrada maconha e cocaína.

A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira (20) a prisão de dois homens envolvidos com roubos e tráfico de drogas nos municípios de Igarapé-Açu e Magalhães Barata, no nordeste do Pará.

