Dois homicídios são registrados em Itaituba e região garimpeira

O primeiro aconteceu no garimpo Cuiú-Cuiú e o segundo no bairro Vitória Régia envolvendo um jovem de 20 anos.

Darlan Klaner de Araújo, de 20 anos, morto com sinais de espancamento.(Foto:Reprodução)

O primeiro aconteceu no garimpo Cuiú-cuiú, região garimpeira, na noite do último sábado (17). De acordo com informações, dois homens discutiam no local quando um terceiro, identificado como Francisco Nunes da Costa, de 42 anos, tentou interferir na briga e foi surpreendido com uma facada, morrendo ainda no local.

Ainda segundo informações apuradas, a facada foi desferida por um jovem identificado Higor, que fugiu do local juntamente o homem com quem discutia anteriormente, conhecido pelo apelido de “Currutela”, eles seriam tio e sobrinho. Os acusados continuam foragidos e estão sendo procurados pela polícia.

Outro homicídio

O corpo de um jovem, identificado como Darlan Klaner de Araújo, de 20 anos, foi encontrado na manhã desta segunda feira (19) na 3ª Travessa do Bairro Vitória Régia, com visíveis sinais de espancamento e facadas. A motivação do crime ainda é desconhecida.

A polícia investiga os crimes.

Fonte: Jean da Garapeira, Jhonny Notícias, Caçula Lucena – SBT.

