Dois hospitais gerenciados pela Pró-Saúde recebem Prêmio Amigo do Meio Ambiente, em São Paulo

Entidade participa do 12º Seminário Hospitais Saudáveis; além de duas unidades premiadas, de Vitória (ES) e Santarém (PA), outras 15 iniciativas da Pró-Saúde ganharam Menção Honrosa por projetos de sustentabilidade e reconhecimento internacional

Referência nacional em gestão hospitalar e sustentabilidade, a Pró-Saúde foi destaque durante a solenidade de entrega do Prêmio Amigo do Meio Ambiente, realizado dentro da programação do 12º Seminário Hospitais Sustentáveis (SHS), promovido na capital paulista, nesta segunda-feira (11/11). “É uma honra muito grande ter duas unidades administradas pela Pró-Saúde como vencedoras do Prêmio Amigo do Meio Ambiente. Essa conquista vem ao encontro da nossa política institucional. A entidade quer se destacar tanto pelo cuidado com o paciente, quanto por atividades sustentáveis, de renovação e cuidado com a natureza, e tantas outras iniciativas que visam o bem comum. Estamos cuidando do meio ambiente, dos nossos pacientes e, também, dos nossos colaboradores”, comemorou o vice-presidente da Pró-Saúde, Mons. Antônio Robson Gonçalves.

Promovida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, a premiação reconheceu duas iniciativas de sustentabilidade na gestão de medicamentos realizadas pelos hospitais Regional do Baixo Amazonas, em Santarém (PA), e Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória (ES), ambos gerenciados pela Pró-Saúde. Na edição deste ano, que premiou 15 vencedores, foram 146 projetos inscritos – o maior número já registrado em 12 anos de existência.

O Prêmio Amigo do Meio Ambiente reconhece organizações de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), em âmbito nacional, que se destacaram por iniciativas de proteção do meio ambiente e sustentabilidade. Além disso, premia o mérito das melhores iniciativas e visa, também, estimular os profissionais e dirigentes das unidades de saúde do SUS a desenvolverem uma cultura perene de preservação ambiental, adotando soluções efetivas e ecologicamente sustentáveis. “Atualmente, o impacto sobre o meio ambiente é algo que compromete a perenidade de um serviço. Por isso, é fundamental desenvolver atividades que reduzam esse impacto, para que possamos continuar exercendo as atividades de saúde respeitando um dos principais valores do modelo de gestão da Pró-Saúde, que é a sustentabilidade”, destacou Fernando Paragó, diretor Corporativo Médico da Pró-Saúde, durante sua participação do Seminário.

Parceira oficial do Seminário Hospitais Saudáveis, a Pró-Saúde atua em 12 Estados brasileiros e conquistou outro importante feito: 14 iniciativas hospitalares da entidade, voltadas para práticas sustentáveis, também foram reconhecidas pelos organizadores, e receberam uma Menção Honrosa pelos resultados obtidos em prol da comunidade.

“Quero aproveitar para parabenizar os colaboradores do Hospital Estadual de Urgência e Emergência e do Hospital Regional do Baixo Amazonas por essa conquista. Estendo esse cumprimento, de modo especial, a todos colaboradores da Pró-Saúde, que se empenham em diversas campanhas e projetos de sustentabilidade”, completou o vice-presidente da entidade, Mons. Antônio Robson.

Projetos Premiados

O Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), localizado em Vitória, no Espírito Santo, foi um dos vencedores do Prêmio Amigo do Meio Ambiente, com o projeto “Melhoria na Gestão da Dispensação dos Medicamentos e Redução de Resíduos”, desenvolvido pela equipe de Farmácia da unidade. Já o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), de Santarém, município localizado no interior do Pará, foi premiado pelo case de “Redução da Geração de Resíduos Quimioterápicos”.

“Hoje está sendo um dia muito importante para toda a equipe do HEUE. O projeto representa um trabalho de equipe que envolveu diversas áreas, que se engajaram para que o sucesso fosse alcançado. Nosso projeto visa a otimização na dispensação de medicamentos, melhorando o gerenciamento e os índices de devolução e, por consequência, reduzindo o desperdício de medicamentos. Tudo isso teve um grande impacto na redução de resíduos, gerando um ganho para o meio ambiente”, ressaltou Edna Ormi Galazi, coordenadora de Farmácia do HEUE, que representou a unidade durante a premiação.

Para Ana Karen Santos Cardoso, assessora técnica do HRBA, representante da unidade, a experiência da unidade permitiu alcançar resultados de alto impacto. “É uma satisfação enorme estar aqui em São Paulo, representando todos os colaboradores do Hospital Regional do Baixo Amazonas. Reduzimos os resíduos quimioterápicos da farmácia, a partir de um projeto implantado em julho de 2017. E, neste ano, alcançamos nosso objetivo principal, que era de reduzir a taxa global em 20%”, destacou.

“São dois temas bastante sensíveis, duas atividades que impactam de forma significativa o meio ambiente e que foram tratadas de forma criativa, profissional e comprometida, reduzindo significativamente o impacto causado pelas unidades. É muito importante para a Pró-Saúde estar presente neste evento, com 16 trabalhos representando a instituição, dois deles premiados na categoria principal”, finalizou o diretor Médico da Pró-Saúde, Fernando Paragó.

Já o Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), unidade gerenciada pela Pró-Saúde em Belém (PA), conquistou o prêmio “Health Care Climate Challenge”, que será entregue nesta terça-feira (12/11). O HPEG foi um dos cinco vencedores brasileiros do Desafio do Clima pela Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis. Foram reconhecidos em todo o mundo mais de 40 instituições participantes, de 15 países, sendo três instituições premiadas na África, uma na Ásia, sete na Europa, sete na América Latina, três no Pacífico e 20 no Canadá/Estados Unidos da América.

O critério de avaliação foi o desenvolvimento de cuidados de saúde inteligentes em termos de clima, ou seja, aqueles que conseguem reduzir seus próprios impactos climáticos e que geram uma economia sustentável. Para ser inserido no projeto que possibilitou a conquista do prêmio, o HPEG realizou um inventário de emissão de gases do efeito estufa, que definiu metas e estratégias de redução significativa, por meio de ações como blitz do desperdício, blitz de resíduos, substituições das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, entre outras iniciativas.

