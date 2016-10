Dois irmãos assassinados a tiros em Curionópolis,PA

Fonte: http://plantao24horasnews.com.br com informações de Edson Luiz “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Ao lado do condomínio onde ocorreu o crime, existem câmeras de vigilância, a autoridade policial disse que irá solicitar ao proprietário das mesmas, para descobrir pistas do assassinato.

No local a equipe do Portal Carajás o Jornal, constatou que a Polícia Civil apreendeu 7 papelotes de drogas embaladas, (MACONHA), que foi recolhida pelo delegado Abade.

Os moradores do condomínio disseram que, por volta das 03:00 horas da manhã escutaram tiros e uma moto sair em desabalada carreira, e só mais tarde ficaram sabendo, ser o assassinato do morador do condomínio, que tinha uma vida duvidosa, pois sabiam que Rafael vendia entorpecentes.

