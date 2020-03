Dois irmãos são encontrados mortos com marcas de facadas em Peixoto de Azevedo no Mato Grosso

Nenhum suspeito foi preso ou identificado até esta terça-feira (17).

Dois irmãos foram assassinados no domingo (15) no Distrito de União do Norte, que pertence ao município de Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá.

Segundo a Polícia Civil, os corpos foram encontrados com marcas de facadas.

As vítimas são José Marcos de Oliveira, de 34 anos, e o irmão dele, Mario Sebastião dos Santos, de 31 anos.

Os corpos foram encontrados pela manhã perto de um veículo que pertence a um dos irmãos.

O duplo homicídio ocorreu próximo a uma lanchonete no distrito.

Os corpos dos irmãos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Não há informações de como os assassinatos ocorreram.

Nenhum suspeito foi preso ou identificado até esta terça-feira (17).

Por G1 MT

17/03/2020 12h08

