Dois ladrões que roubaram loja no Distrito de Caracol são presos

LADRÕES SÃO PRESOS APÓS ROUBAR LOJA DO DISTRITO DE CARACOL.

O roubo aconteceu por volta das 23hrs em uma Loja no último domingo (23/09/2018), no Distrito de Caracol. De acordo com informações repassadas com exclusividade a nossa equipe de reportagem dois ldadrões adentraram na residência da proprietária da loja, revirou tudo e pegou as chaves da loja.

Em seguida os meliantes foram para a loja e fizeram o arrastão, levando uma televisão, um ventilador, carrinho de mão, quebraram o cofre e levaram um valor mais de 7 mil reais, dentre outros objetos e fizeram um grande estrago na loja.

Após o Grupo de Segurança Privada (GSET), ter conhecimento do roubo, de imediato iniciaram algumas diligências na tentativa de capturar os indivíduos.

Já na madrugada desta segunda-feira (24/08/2019), por volta das 03h:00min, o Grupo GSET de Caracol com apoio do Grupo do município de Trairão, conseguiram localizar os dois meliantes, nisso recuperaram todo material ROUBADO e um valor de R$: 4 MIL reais em dinheiro.

Os elementos foram capturados e apresentados para Polícia Militar, onde serão encaminhados para a Delegacia de Trairão para as devidas providências cabíveis.

