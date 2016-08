Dois menores foram presos pela PM com duas motocicletas furtadas.

Ontem (28) por volta das 23h00min, dois menores com as iniciais G. d. S. S e L.C.V. foram presos com duas motos furtadas Marca Honda Pop 100cc ano 2015 Placa QDD- 1466 cor preta, de acordo com as testemunhas os menores estavam com as motocicletas dentro de um banheiro abandonado em uma praça, no Bairro Jardim América. As carnagens das motocicletas já estavam sendo retiradas provavelmente para não ser identificada ou vender as peças.

A guarnição da policia militar responsável pela apreensão dos menores estava sendo comandada pelo policial Militar CB Maduro. Os menores foram encaminhados para a delegacia de policia civil para as devidas medidas cabíveis.

Por: Folha do Progresso/ Reportagem: Jailson Rosa

