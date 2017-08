Dois morrem em um fica ferido em acidente na BR-163

O acidente foi quilômetros 105 da rodovia federal, hoje de manhã. De acordo com as informações da perícia, um Chevrolet Vectra prata, com placas de Anápolis (GO), seguia sentindo Itiquira para Rondonópolis, quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista, colidiu contra um barranco de terra e capotou.

De acordo com Agora MT, com o impacto lateral contra o barranco, os dois ocupantes que estavam no banco traseiro não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O carro ficou totalmente retorcido e as duas rodas do lado direito foram arremessadas a cerca de 50 metros.



O motorista do carro, de 28 anos, foi encaminhado com ferimentos leves e em estado de choque para o Hospital Regional de Rondonópolis. As vítimas fatais ainda não foram identificadas.

A equipe de atendimento médica e de resgate da concessionária da rodovia junto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram acionadas realizando o isolamento da pista e o atendimento as vítimas.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), fez a análise do local do acidente. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal em Rondonópolis. A causa do acidente será investigada.

