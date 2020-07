Dois motoristas são presos em MT com 424 kg de droga que seriam levados para MG

Por Bruna Ficagna, TV Centro América 05/07/2020 12h56 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A polícia encontrou um rádio que os dois se comunicavam e um celular via satélite que fazia ligação dos dois veículos. Durante a revista os policiais encontraram a droga na carroceria do segundo veículo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles estavam em dois veículos: uma caminhonete que carregava equipamentos pra pulverização e seguia à frente como batedor e o outro suspeito seguia atrás em uma Hilux com a droga.

