Dois paraenses são presos com aeronave em transporte de drogas na Bahia

Avião é apreendido e 3 são presos por transporte interestadual de drogas em Vitória da Conquista (BA)Foto: Divulgação / SSP-BA

O avião monomotor da marca Cessna, prefixo PR-OIE, em pesquisa realizada pelo Jornal Folha do Progresso , ele fazia voos aqui na região e mantinha pousos frequentes em pista de Novo Progresso, na reportagem cita região de Itaituba no PA. Os presos [paraenses], são conhecidos na região.

Um Baiano de Itabuna e dois do Pará são presos em Vitoria da Conquista (BA) com avião clandestino.

Ação ocorreu após policiais descobrirem pista de pouso clandestina em fazenda que fica em um povoado de Vitória da Conquista

Um avião usado para transportar drogas foi apreendido e três homens que estavam na aeronave foram presos pela Polícia Civil. A ação ocorreu na tarde deste sábado (20) em Vitória da Conquista, no sudoeste. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), o avião estava envolvido em um esquema de transporte interestadual de drogas e a quadrilha era monitorada há 1 ano e meio. O grupo buscava pasta base de cocaína, na Bolívia, passava pelo Pará e depois distribuía a droga para outros estados brasileiros.

Ainda segundo a SSP-BA, ações de inteligência da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista), DTE e DRFR identificaram uma pista clandestina, em uma fazenda, na região da Baixa do Cocá, distante 37 km de Conquista. Com informação de que uma nova remessa estava sendo entregue, as equipes cercaram o local e conseguiram evitar nova decolagem do avião.

Foram presos em flagrante os paraenses Diogo Túlio Pereira Dionísio (piloto) e Francisco Cleiton Passos de Oliveira, além do baiano Lázaro Santos Sacerdote. O trio confessou que repassou uma carga de pasta base de cocaína e iriam voltar para cidade de Itaituba, no interior paraense. Com o trio os policiais civis apreenderam o avião monomotor da marca Cessna, prefixo PR_OIE, pouco mais de R$ 7 mil em espécie, uma pistola calibre 9mm (uso restrito) e um veículo modelo Amarok.

“Sabemos que a droga entra, no Brasil, por rios da região Amazônica e, de Itaituba, é enviada para diversos destinos. O trabalho de inteligência segue em busca de outros envolvidos”, contou o titular da 10a Coorpin/Vitória da Conquista, delegado Cléber Rocha Andrade. Diogo, Francisco e Lázaro foram autuados por associação criminosa, porte ilegal de arma e resistência devido a tentativa de fuga.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso com informações de Bahia Noticias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Assista ao Vídeo;

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...