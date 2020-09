Dois partidos em Convenção confirmam nomes para prefeito e vice em Novo Progresso.

(Foto:Reprodução) – Nesta quarta-feira (09) no auditório da Câmara Municipal de Novo Progresso o Diretório Municipal do MDB , reuniu os filiados e convencionais na convenção que escolheu o candidato a prefeito, e vereadores na cidade. O vice-prefeito Gelson Dil foi escolhido como candidato da sigla que tem o PATRIOTA como vice-prefeito. O nome apontado pelo PATRIOTA em convenção realizada nesta sexta-feira(11) foi do vereador Marconi da Unika.