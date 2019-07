Dois policiais militares são presos acusados de homicídio em Parauapebas

(Foto:Reprodução)-Crime aconteceu em março deste ano

Dois policiais militares e uma pessoa não policial foram presas nesta quarta-feira (24) acusados de um homicídio ocorrido no mês de março deste ano. As prisões dos PMs Cosme Neto Souza Medeiros e Artur Sampaio Pinheiro Martins ocorreram no município de Parauapebas, durante cumprimento de mandados de prisão preventiva decretados pela Justiça. Outro policial militar está sendo procurado. Foi preso também Marcelo Silva Cardoso, que não é policial.

Os dois PMs e o Marcelo foram presos por policiais civis da Divisão de Crimes Funcionais (DECRIF), da Polícia Civil, em conjunto com policiais civis da Superintendência Regional de Marabá e da Seccional de Parauapebas, e policiais militares da Corregedoria da Polícia Militar.

O crime que deu origem às investigações foi o assassinato do jovem Lucas Sampaio de Oliveira, de 18 anos. Ele foi encontrado morto no dia 11 de março deste ano, em uma área de mata, no bairro Montes Claros, em Parauapebas. A vítima estava desaparecida havia dois dias. No corpo do jovem foram achadas diversas perfurações de arma de fogo.

Com o andamento das investigações, os acusados do crime foram identificados e tiveram os mandados de prisão solicitados e posteriormente decretados pela Justiça. Após os cumprimentos dos mandados de prisão, os indiciados foram conduzidos à Seccional de Parauapebas, de onde foram encaminhados para passar por exames periciais de corpo de delito no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) da região. Após as perícias, eles serão recolhidos para ficar à disposição da Justiça.

