Dois progressenses são presos envolvidos em trafico de drogas em operação da Policia Militar de Itaituba

Na operação cinco pessoas foram presas com eles uma arma,droga,celulares,balança de precisão e motocicleta.

Entenda o caso

Pelo menos vinte policiais do Grupo Tático e do Serviço Reservado do 15º BPM foram empregados na operação denominada de “Arrastão”. Vários bairros da cidade foram percorridos pelas equipes, que se dividiram para averiguar as informações levantadas pelo setor de investigações da PM. Como resultado, sete pessoas foram detidas, incluindo um casal que afirmou ser menor de idade.

Durante a operação, foram apreendidos vários aparelhos celulares, balanças de precisão, máquinas fotográficas, dois volumes de maconha e uma pistola calibre .40, de uso exclusivo da polícia.

No levantamento feito pelo Reservado, foi descoberto que, dentre os presos, dois saíram do presídio quinze dias atrás; um terceiro é foragido da Justiça e tem mandado de prisão em aberto; e a arma apreendida, a pistola .40, pertence a um coronel da PM, ex-comandante do 1º Comando de Policiamento Regional (CPR-I), da cidade de Santarém.

Também foi apreendida uma moto que era utilizada pelo bando para praticar os assaltos e outros objetos que a polícia suspeita que sejam fruto de roubo. Os detidos foram encaminhados para a Seccional de Polícia para serem ouvidos pela equipe de plantão da Polícia Civil.

