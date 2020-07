Dois são detidos após PM encontrar corpo de jovem morto a facadas e pauladas em Tailândia

(Foto:Reprodução) – Um homem e um adolescente fora abordados e confessaram o crime

Um homem foi preso e um adolescente foi apreendido na manhã deste domingo (26) pela 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) em Tailândia, nordeste paraense, acusados de terem matado um jovem a pauladas e facadas. Identificado como Ismael dos Santos, de 22 anos, o rapaz foi assassinado em uma área de mata, sendo que os dois autores do crime foram detidos pela PM logo em seguida.

De acordo com a CIPM, era por volta de 10h30 quando uma guarnição da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) estava em rondas pela bairro Vila Macarrão e fez a abordagem de dois indivíduos que estavam em atitude suspeita. Ao serem interpelados pelos policiais, que perguntaram o que os dois faziam ali, ambos deram respostas conflitantes.

Ainda segundo a Policia Militar, um dos dois suspeitos, identificado como Edson Freitas da Silva, confessou que tinha matado uma pessoa na madrugada. Com base nesse relato, a guarnição solicitou apoio do Grupamento Tático Operacional (GTO) e, em buscas pela região, acharam o corpo de Ismael em um matagal perto de onde os suspeitos foram abordados. O cadáver estava completamente desfigurado, com o crânio esmagado e com as vísceras expostas.

Segundo relato dos acusados, eles atraíram Ismael até o local onde foi morto durante a madrugada, após todos saírem de uma festa. Ainda não se sabe o que pode ter servido de motivação aos dois, já que todos – vítima e acusados – estavam em uma reunião social antes do crime. Segundo os familiares de Ismael, o rapaz era trabalhava em uma fazenda e nunca teve envolvimento com brigas ou ações criminosas.

O corpo de Ismael foi removido por uma funerária autorizada e levado à unidade regional do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves em Tucuruí. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Tailândia, que é por onde se investiga do homicídio.

