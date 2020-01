Dois são presos durante operação da Polícia Federal em área de garimpo ilegal em Ourilândia do Norte, no PA

Por G1 PA — Belém 17/01/2020 20h48 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Foram localizados dez buracos profundos cavados no solo – de onde o cobre era retirado, com utilização ilegal de explosivos.

A operação “Caixa Dourada”, da Polícia Federal, cumpriu mandados de busca e apreensão em área de garimpo ilegal na zona rural de Ourilândia do Norte, sudeste do Pará, nesta sexta-feira (17).

Duas pessoas são presas em operação da PF em área de extração ilegal de cobre em Ourilândia do Norte, no PA. — Foto: Reprodução / Polícia Federal

