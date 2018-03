Dois são presos por porte ilegal de arma em Bom Jesus do Tocantins As armas apreendidas foram uma espingarda calibre 28 e um revólver calibre 38

(Foto Divulgação/Polícia Civil) – Dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo no interior da Fazenda Várzea Grande, zona rural de Bom Jesus do Tocantins, sudeste do Pará. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (1) pela Polícia Civil.

Os agentes da Delegacia de Conflitos Agrário de Marabá (DECA) abordaram os suspeitos, pois os dois estavam atuando de forma ostensiva com uso de arma de fogo no interior da propriedade rural. As armas apreendidas foram uma espingarda calibre 28, modelo A-680, e um revólver calibre 38, modelo 837, cano longo, de 7 tiros.

Segundo o delegado Alexandre Nascimento, cabe destacar que a fazenda foi palco de um conflito fundiário ocorrido no último dia 16 de fevereiro. Na ocasião, cinco pessoas ficaram feridas, das quais, três trabalhadores rurais sem terras e dois funcionários da fazenda. A Várzea Grande foi ocupada por integrantes do movimento social sem terra em novembro do ano passado.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por: Redação Portal ORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...