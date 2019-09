Dois são presos suspeitos de atirar em comerciante na zona rural de Monte Alegre, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Militar foi acionada e após levantamento de informações conseguiu chegar aos suspeitos, que tinham tentado fugir em uma motocicleta, mais foram pegos com a arma do crime, munição e dois facões.

Um comerciante de 54 anos foi atingido com um tiro nas costas quando ele trafegava de motocicleta na zona rural de Monte Alegre, no oeste do Pará. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (4). Dois homens foram presos suspeitos da tentativa de homicídio.

