Dois são presos suspeitos de matar fazendeiro em conflito de terra em MT

Crime ocorreu na região do Rio Guaraporé, na sexta-feira (10), mesmo dia em que os supostos autores foram detidos.

Dois homens foram presos suspeitos de um homicídio em razão de uma disputa de terra em Comodoro, a 677 km de Cuiabá. O crime ocorreu na região do Rio Guaraporé, na sexta-feira (10), mesmo dia em que os supostos autores foram detidos.

Uma equipe formada por policiais civis e militares se deslocou até o local do fato assim que recebeu a denúncia do crime. Ao chegarem, os policiais contrataram que o dono da propriedade rural havia sido assassinado a tiros.

O funcionário da fazenda também foi atingido no braço por um tiro. Ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar.

Durante as diligências para apurar o caso, os policiais receberam informações dos possíveis autores do crime. A equipe policial foi até a propriedade rural dos suspeitos. Durante a abordagem, foi encontrada a arma utilizada no crime, com seis munições intactas.

Um dos suspeitos teria assumido o crime. Já o segundo suspeito teria confessado ter atirado contra o funcionário posteriormente jogado a arma no rio.

Os suspeitos foram conduzidos a delegacia de Comodoro, onde foram interrogados e autuados em flagrante por homicídio doloso qualificado consumado e tentado.

13/01/2020

