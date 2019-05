Dois são presos suspeitos de usar locadora de games como fachada para vender entorpecentes, em Oriximiná

Locadora de games é apontada como ponto de venda de entorpecentes — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Uma adolescente de 17 anos que estava na companhia de um dos suspeitos também foi levada para delegacia. Porções de maconha e crack foram apreendidas.

Dois jovens foram presos pela Polícia Civil de Oriximiná, no oeste do Pará, suspeitos de usar uma locadora de games, a “Rei do Game”, como fachada para comercializar entorpecentes. O local, na travessa João Estumano com Joviniano de Barros, foi abordado na madrugada de domingo (26). Os suspeitos foram identificados como Thiago Gemaque Dias e Jean Carlos dos Santos Nascimento.

Foram encontrados na locadora 28 papelotes de maconha, 40 papelotes de crack, uma porção de maconha (18g), R$ 65 e materiais utilizados na embalagem das drogas.

Maconha e crack foram encontrados no local; material foi apreendido e levado para delegacia de Oriximiná — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Segundo a polícia, Jean foi preso em flagrante e apresentado a delegacia na companhia de uma adolescente de 17 anos, suspeita de ser a pessoa que vendia os entorpecentes. Após depoimentos e trabalho investigativo, os policiais conseguiram identificar o local onde Thiago estava escondido, ele foi preso enquanto dormia na casa de familiares.

Os dois devem responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A adolescente passou procedimentos para menores em conflito com a lei e em seguida foi liberada.

Por:G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...