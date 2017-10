Dois são presos transportando mais de 420 kg de cocaína em avião no Mato Grosso

O comandante regional da PM de Tangará da Serra, Heverton Mourett de Oliveira, informou, ao Só Notícias, que as investigações são da PF. No entanto, foi feita uma parceria para fazer a interceptação da aeronave. “Desde domingo, nós já sabíamos dessa possibilidade. A Força Tática se deslocou para a área. Na madrugada, ocupamos o local e identificamos as pessoas que estavam dando apoio, que conseguiram fugir ao perceber a chegada dos policiais. Porém, eles não conseguiram comunicar os ocupantes da aeronave. Fizemos o cerco e prendemos duas pessoas e (pareendemos) 14 sacos de cocaína. Ainda não temos a pesagem oficial, mas deve chegar a 420 quilos. É importante destacar e reforçar que a operação foi um sucesso em função da parceria entre a Polícia Militar e a Polícia Federal. Essa combinação de esforços é que consolida os bons resultados”, acrescentou.

O serviço de inteligência da Polícia Federal em parceria com a Força Tática da Polícia Militar e da Agência Regional de Inteligência prenderam, ontem, duas pessoas, de 25 e 24 anos, transportando 14 fardos de cocaína, em uma aeronave, que estava em uma pista clandestina, localizada em uma propriedade rural, entre os municípios de Tangará da Serra e Reserva do Cabaçal. Também foram apreendidos U$ 2,5 mil e B$ 820 (moeda boliviana).

