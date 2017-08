Dois são transferidos em estado grave para Sinop e Cuiabá após colisão na BR-163 na divisa entre MT e PA

O setor administrativo do hospital municipal Nossa Senhora do Rosário de Guarantã do Norte (240 quilômetros de Sinop) confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que dois dos três feridos em uma colisão entre um ônibus e uma carreta (marcas e modelos não confirmados) foram transferidos em estado grave para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Sinop e outra em Cuiabá, ontem à noite.

O acidente ocorreu na rodovia federal, nas proximidades da Serra do Cachimbo, no Pará, ontem à tarde. Devido ao impacto, ambos os veículos pegaram fogo. Duas das vítimas tiveram queimaduras pelo corpo. Uma fonte confirmou, ao Só Notícias, que três pessoas foram encaminhadas primeiramente ao hospital municipal de Guarantã. Após isso, houve a regulação para as unidades de saúde citadas.

De acordo com o setor administrativo da construtora responsável pelas obras de asfaltamento na região, dois dos feridos são funcionários e estavam no ônibus. Este veículo estava fazendo o transporte dos trabalhadores quando foi surpreendido pela colisão com a carreta, que seguia sentido contrário. Devido as obras no local, o tráfego de veículos era liberado de hora em hora em sistema ‘pare e siga’.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e deve apontar, em um laudo, as possíveis circunstâncias de como ocorreu a colisão.

