Dois suspeitos são presos pela morte de criança que bebeu achocolatado

Dois homens foram presos na manhã desta quinta-feira (1º) suspeitos de envolvimento na morte de uma criança de dois anos, na semana passada, em Cuiabá.

Segundo informações do Extra, a Polícia Civil chegou até essas duas pessoas durante investigação da morte do menino que, de acordo com a mãe da criança, ocorreu uma hora depois de o garoto ter ingerido um achocolatado. Suspeita-se de envenenamento do produto, informa a Delegacia Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente (Deddica).

Conforme afirma a Polícia Civil, Adones José Negri, de 61 anos, teria envenenado o produto, enquanto Deuel de Rezende Soares, de 27 anos, teria furtado o achocolatado.

A polícia acredita que Adones teria usado veneno para matar rato, conforme a investigação. Eles ainda vão prestar depoimento à polícia.

O laudo para dizer se houve ou não envenenamento ainda não foi divulgado pela Polícia Civil, que busca entender como os suspeitos conseguiram envenenar o achocolatado. O produto será analisado em laboratório.

Segundo informações do G1, a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT) convocou, para a tarde desta quinta-feira (1), uma coletiva de imprensa para explicar o caso.

Notícias ao Minuto

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...