Dois Trabalhadores morrem após trator atingir rede de energia em fazenda no interior de Novo Progresso

(Foto:Ilustrativa) – Dois trabalhadores morreram ao serem atingido por um fio de alta tensão em uma fazenda de produção de grãos no interior de Novo Progresso. Conforme informação que chegou até redação do Jornal Folha do Progresso o acidente aconteceu por volta das 15h00mn da tarde desta terça-feira (18), depois que um trator atingiu uma rede de energia elétrica.

Segundo informações , na hora em que operador foi mudar de lugar o trator o equipamento de erguer produtos encostou na fiação o trabalhador que estava sentado na traseira do trator recebeu a descarga e foi arremessado ao chão, o operador seguiu com o trator o fio de alta tensão caiu sobre o trator e atingiu operador.

Eles estavam carregando arroz em granel. O trator seguiu andando, mas os dois morreram eletrocutados,relatou.

O Caso foi registrado Boletim de ocorrência na delegacia de policia civil de Novo Progresso.

As vitimas prestavam serviço na fazenda e foram identificadas como Marlisson Viera Passos nascido em Rurópolis -PA, de 20 anos, e Lucas Alves de Souza de 17 anos.

Os corpos dos trabalhadores foram trazidos para Hospital Municipal para exame cadavérico e posteriormente para funerária local.

