Dois veículos colidem em cruzamento no bairro jardim américa

Um homem ficou ferido em um acidente que envolveu dois carros, um veiculo 4 portas de cor branco Placa EIT 3238 da cidade de Presidente Epitácio (SP,) uma caminhonete D20 prata, no cruzamento da Avenida Cristalina com Industrial , no bairro Jardim América, , na tarde desta sexta-feira, 11. O Condutor do veiculo branco ficou levemente ferido, outro condutor não sofreu ferimento grave.(Fotos WnatsApp)

Muitas pessoas questionaram o fato do acidente acontecer em um local de pouco movimento o cruzamento liga o setor norte da cidade com o Bairro Jardim América, as avenidas receberam manutenção e estava molhada no momento do acidente.

“Falta uma sinalização aqui nesse ponto”, destacou uma das testemunhas.

Com o impacto, o veiculo foi arremessado e capotou, ficou de rodas pra cima, a camioneta teve a frente destruída, não houve vitima fatal. As causas do acidente esta sendo apurada.

Esta manteria esta sendo atualizada……

