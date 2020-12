Dois vereadores foram eleitos pelo partido sem fazer legenda em Novo Progresso

Os Partidos que não fizeram a legenda em Novo progresso foi PSC e PSD. (Foto:Reprodução)

Dois vereadores foram eleitos sem fazer legenda em Novo Progresso;

*Chico Souza (PSC) obteve O partido o eleito PSC –(Partido Social Cristão) – Votos nominais 1.241 – Votos de legenda 31 Total de votos 1.272, faltou 122.

* MOACELIO PEREIRA MELO obteve 220 votos, seu partido o PSD –(Partido Social Democrático ) teve 1.163 votos nominais e 22 votos de legenda na soma Total de votos 1.185, faltando 184 votos para legenda.

Vejam votos nominal dos partidos.

Como funciona o voto na legenda

Nas eleições proporcionais, é possível realizar voto nominal ou optar por apoiar o partido

Vejam como funcionam as duas formas de votar para vereador no sistema eleitoral brasileiro.

O voto nominal se dá quando o eleitor escolhe um candidato para ocupar a vaga na Câmara, pressionando, na urna, os cinco dígitos do seu número e confirmando assim que aparecem nome e foto. Já o voto em legenda é aquele em que o eleitor não manifesta sua vontade por um candidato específico, mas por qualquer dos candidatos do partido escolhido. Nesse caso, digita apenas os dois algoritmos da sigla.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), optando pelo voto no partido e não no candidato, seu voto é considerado válido, sendo contado da mesma forma que os votos nominais para o cálculo do quociente eleitoral.

O cálculo funciona assim: digamos que um município tem 10 cadeiras na Câmara de Vereadores e tenha tido um total de 50 mil votos válidos nessas eleições. O quociente eleitoral é, na prática, a divisão dos votos válidos pelo número de vagas. Assim o número seria de 5 mil votos. O quociente é o número mínimo de votos que um partido deve ter para eleger um vereador. Pela nova regra, cada candidato deve ter, pelo menos, 500 votos (10% dos 5 mil) para ter a chance de obter a vaga.

Depois disso, as vagas serão repartidas proporcionalmente à quantidade de votos que cada partido recebeu (seja por voto nominal ou de legenda). Dentro do partido, as cadeiras são distribuídas pela ordem do mais votado para o menos votado. Os partidos que não atingirem, na totalidade dos seus candidatos, o quociente não poderão ocupar nenhuma vaga.

Votação de Novo Progresso

Em Novo Progresso 15,124 votos foram validos, a legenda para os partidos foi 1.374 Votos.

*Novo Progresso teve 15.124 (Votos a candidatos e legendas)

*Compareceram às urnas 15.755 equivalente ao 69,56% do eleitorado.

* Brancos 273 · 1,74%

* Nulos 358 · 2,27%

*Os faltosos somaram 6.894 uma abstenção 30,44%

