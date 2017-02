Dólar cai nesta quarta e chega a R$ 3,07

Na política nacional, a garantia da nomeação de Moreira Franco como ministro fortaleceu o governo Temer no mercado, pois, segundo a Reuters, apontou como esperança para a aprovação reformas e da retomada da saúde financeira das contas do país.

De acordo com o G1, o recuo foi acompanhado por investidores atentos ao cenário político do Brasil, com esperança da entrada de recursos externos ao país.

No fim da manhã, o recuo da moeda norte-americana era de 0,55% O dólar voltou o cair em relação ao real nesta quarta-feira (15) e chegou à casa de R$ 3,0791, um recuo de 0,55%. O registro da queda ocorreu às 11h10. Ontem, a moeda norte-americana fechou a R$ 3,0960, com o menor nível desde 2 de julho de 2015.

You May Also Like