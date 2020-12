Dólar chega a bater R$ 5,22 com temor sobre variante do coronavírus

Notas de dólar — Foto: Gary Cameron/Reuters

Na máxima até o momento, moeda dos EUA bateu R$ 5,2250.

O dólar opera em forte alta nesta segunda-feira (21), em meio à cautela dos investidores diante de uma nova variante do coronavírus identificada no Reino Unido, o que está forçando restrições mais severas na Inglaterra e elevando as preocupações sobre a recuperação do crescimento econômico.

Às 10h28, a moeda norte-americana subia 1,89%, vendida a R$ 5,1780. Na máxima até o momento chegou a R$ 5,2250. Veja mais cotações.

Já o Ibovespa opera em queda de mais de 2%.

Na sexta-feira (18), a moeda norte-americana fechou em alta de 0,08%, a R$ 5,0818, acumulando avanço de 0,74% na semana. Na parcial do mês, no entanto, acumula queda de 4,95%. No ano, registra alta de 26,73%.

Por G1

21/12/2020 09h04

