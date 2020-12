Dom Bosco e União empatam em primeiro jogo da semifinal do Mato-grossense

A primeira partida das semifinais do Campeonato Mato-grossense não teve gols. Dom Bosco e União jogaram na Arena Pantanal, em Cuiabá, e criaram boas oportunidades, porém, não conseguiram alterar o marcador.

O jogo de volta das semifinais do estadual será no próximo dia 9, às 15h. O jogo será disputado no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis.

O jogo – O Dom Bosco teve a primeira grande oportunidade da partida, em jogada de Igor. O camisa 8 entrou na área e cruzou para Alex Júnior, que bateu prensado com o zagueiro do União e mandou por cima do gol. O Colorado respondeu com João Manoel, que recebeu lançamento longo, dominou com categoria e chutou. A bola passou rente à trave e o goleiro do Dom Bosco apenas observou.

O grande lance do primeiro tempo foi do goleiro Neneca, em cobrança de falta perfeita de Paulo Henrique. O camisa 6 do Dom Bosco chutou por cima da barreira e mandou quase no ângulo, mas o arqueiro do União conseguiu se esticar e espalmou para fora.

No segundo tempo, o Colorado teve boa chance em contra-ataque. Andrezinho recebeu com liberdade e disparou em direção ao gol. O atacante acabou adiantando demais a bola e a zaga do Dom Bosco afastou.

Em uma boa oportunidade para o Dom Bosco, Profeta aproveitou a sobra e emendou uma bomba de fora da área. O camisa 7 acabou pegando mal e mandou muito longe do gol.

Aos 29, o União ficou em desvantagem numérica no jogo. Jean deu um carrinho imprudente, acertou Pikachu e acabou levando o segundo amarelo, sendo expulso da partida. Ainda assim, o Colorado teve uma boa oportunidade em contra-ataque, aos 39. Genesis avançou em velocidade, invadiu a área e chutou para defesa do goleiro do Dom Bosco.

Mesmo criando boas chances nos minutos finais, o Dom Bosco não conseguiu traduzir a vantagem numérica em gols e o jogo terminou empatado.



Foto: assessoria

Fonte: Só Notícias/Herbert de Souza

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...