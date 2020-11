Dom Bosco vai encarar River do Piauí na Copa do Brasil Sub-17, define CBF

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os jogadores do Azulão da Colina garantiram a vaga na competição nacional após levantar o título do Mato-grossense Sub-17, ano passado.

O Dom Bosco será o representante de Mato Grosso na competição. O adversário será o River do Piauí no dia 25, , às 15h . O confronto será decidido em jogo único na Arena Pantanal.

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou, esta manhã, a tabela detalhada com os confrontos da Copa do Brasil Sub-17.

