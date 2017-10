Dom Bosco vence Cuiabá e está nas semifinais da Copa FMF

Fonte: Só Notícias (foto: arquivo/assessoria) – O Dom Bosco venceu o Cuiabá, na Arena Pantanal, por 2 a 1, e já garantiu sua vaga no mata- mata na Copa FMF. O jogo foi muito disputado e o Azulão dominou o Dourado na briga direta por uma das vagas na próxima fase. As próximas três vagas será conhecidas no próximo final de semana, na última rodada.

Em Lucas do Rio Verde, o Luverdense empatou em 2 a 2 com o Mixto e o time de Lucas do Rio Verde está eliminado da Copa FMF. O Mixto terá que vencer o União, na capital, na próxima rodada, para brigar por um das vagas. Em Sinop, o Galo do Norte empatou com o Cacerense, em 1 a 1.

Nesta fase se classificam os quatro com melhor pontuação.

Classificação

Dom Bosco 13 pontos

Sinop 8

Cuiabá 7

Cacerense 5

Mixto 4

Luverdense 2

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...