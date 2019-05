Dom Walmor Azevedo é o novo presidente da CNBB

(Foto:CNBB) – Assembleia Geral que definiu a eleição contou com a participação de bispos paraenses

Dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte (MG), foi eleito pelo episcopado brasileiro durante a 57ª Assembleia Geral da CNBB, em Aparecida (SP) (CNBB)

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) tem novo presidente. É dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte (MG). Ele foi eleito pelo episcopado brasileiro na tarde desta segunda-feira (6), durante a 57ª Assembleia Geral da entidade, em Aparecida (SP), após receber os votos da maioria dos 301 bispos participantes da conferência. O arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, e os bispos auxiliares dom Antônio de Assis Ribeiro e dom Irineu Roman, participaram da assembleia.

“Aceito com humildade, com temor e à luz da fé”. Foram essas as primeiras palavras que dom Walmor dirigiu à plenária da 57ª Assembleia. Segundo ele, somente à luz da fé e a partir de uma escuta, muito profunda, dos irmãos e do povo de Deus, será possível recuperar a força da colegialidade da Igreja no Brasil.

Trajetória

Dom Walmor nasceu em 26 de abril de 1954, em Cocos (BA). É o primeiro baiano a estar à frente da CNBB. Ele é doutor em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana (Roma, Itália) e mestre em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico (Roma, Itália). Cursou Filosofia e Teologia, sendo ordenado sacerdote em 9 de setembro de 1977, incardinando-se na arquidiocese de Juiz de Fora.

Já foi bispo auxiliar de Salvador (BA), arcebispo metropolitano de Belo Horizonte (MG) e, em outubro de 2008, foi escolhido um dos quatro representantes do Brasil na XII Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, realizada em Roma. Também já foi secretário da Regional Nordeste 3 e presidiu, entre 2003 e 2011, a Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé. Desde 2009, é membro da Congregação para a Doutrina da Fé, no Vaticano.

Com mais de 15 livros publicados, dom Walmor é membro da Academia Mineira de Letras e detém o título de Doutor Honoris Causa da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (2012).

