Domingo de Ramos abre oficialmente a Semana Santa em Novo Progresso

Fiéis são aguardados na procissão, pelas ruas da Cidade de Novo Progresso, que marca esta celebração.

Fieis católicos se preparam para o inicio da Semana Santa, com a celebração do Domingo de Ramos, neste domingo dia 25. A Arquidiocese de Novo Progresso realiza neste domingo, a concentração a partir 7h30 com a Procissão de Ramos as 08h da Capela Santa Luzia até a igreja Matriz , onde ocorrerá a Santa Missa.

É neste momento, em que celebra a entrada de Jesus em Jerusalém, sendo aclamado pelo povo simples, que marca o inicio da semana pascoal.

Também está marcado para este domingo a Coleta da Solidariedade, parte da programação da Campanha da Fraternidade 2018. Em todas as celebrações da Arquidiocese, assim como em todas as igrejas do Brasil, a comunidade se une pensando no bem do próximo. O gesto corresponde à ação da igreja do Brasil em virtude do encerramento oficial da Campanha, que este ano teve como tema: “Fraternidade e superação da violência” e lema “Em Cristo somos todos irmãos (Mt 23,8)”.

O cronograma de celebrações da Semana Santa DA PAROQUIA SANTA LUZIA Padres Cavanis Prelazia de Itaituba em Novo Progresso – Pará

Programação Semana Santa 2018 Domingo de Ramos 25/03/2018 Concentração as 07h30min e saída com a procissão as 08h da Capela Santa Luzia

Quinta Feira Santa 29/03/2018 14 h – 17h30min. Atendimento de Confissões na Igreja Matriz 20 h – Missa da Ceia do Senhor Cerimônia do Lava Pés. Adoração Eucarística – Grupos Responsáveis Após a Missa da Ceia do Senhor– Ministros 23 h – 00 h – Terço dos Homens

Sexta Feira Santa 30/03/2018 Adoração Eucarística – Grupos Responsáveis 00 h – 01 h – Pastoral Familiar 01h – 02 h – Talibi e Juliana 02h – 03h – livre 03h – 04h – livre 04h – 05h – comunidade Menino Jesus 05h – 06h – livre 6 h – 7 h – RCC 7 h – 8 h – 3ª Idade e Apostolado de Oração 8 h –9 h – Catequese, Crisma. 9 h – 10 h – Catequese, 3º livro 10 h – 11 h – Catequese – 1º e 2º livro e Turma Pré 11 h – 12 h – Catequistas todos 12 h – 13 h – Pastoral da Criança 13 h – 14 h – Pastoral Social –Projeto Acolher Santa Luzia 14 h – 15 h – Ministério de Música / Pastoral do Dizimo 8h30min – 11h30min –

Atendimento de Confissões na Igreja Matriz 13h30min – 14h30min – Atendimento de Confissões na Igreja Matriz 15 h – Celebração da Paixão do Senhor e Adoração à Cruz na Igreja Matriz 18h30min – Via Sacra de Rua, saída da Igreja Matriz Santa Luzia. Radio Cultura FM 6 h – 18 h Momento de Oração Sábado Santo 31/03/2018 20 h – Vigília Pascal (Obs. trazer vasilha pequena para levar água benta)

Domingo de Páscoa 01/04/2018 6 h – Santa Missa da Páscoa do Senhor (Obs. A noite não haverá Missa.)

