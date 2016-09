Domingos Montagner desaparece ao mergulhar em rio; delegado diz: ‘Camila Pitanga está transtornada’

Bombeiros e a polícia de Sergipe estão fazendo buscas por Domingos Montagner na região de Canindé de São Francisco, no Sergipe, onde o elenco de “Velho Chico” grava as cenas finais da novela. Depois de fazerem sequências na parte da manhã, Domingo e Camila Pitanga resolveram mergulhar no rio. Devido à forte correnteza, o ator acabou afundando e, até o momento, não foi encontrado.

Muito abalada, Camila prestou depoimento na delegacia de Canindé. Segundo o delegado Antônio Francisco, a atriz contou como tudo ocorreu:

– Camila está transtornada. Ela contou que os dois estavam de folga e foram dar um mergulho para se despedir do rio. A correnteza começou a puxá-lo. Domingos lutou, mas acabou afundando e não emergiu mais. Camila foi mais ágil, nadou e se agarrou a uma pedra. Todo o as forças do estado de Sergipe está trabalhando nas buscas. Elas vão continuar até ele ser encontrado. Queremos encontrá-lo com vida.

As buscas começaram quando o motorista que conduzia os atores pediu socorro a uma viatura da polícia militar que passava pelo local. De acordo com o relato do soldado Carlos Santos, do 4º BPM, eles chegaram a entrar no rio, mas resolveram pedir reforços.

– Navegamos por quatro, cinco minutos, mas achamos melhor chamar os bombeiros – contou o soldado.

Dois helicópteros estão sobrevoando o local. Lanchas e mergulhadores também fazem buscas pelo rio.

O delegado também ouviu também o motorista e outros dois jovens moradores da região que tentaram ajudar a atriz. Sobre os rumores de que o ator já teria sido encontrado, ele foi enfático:

– São boatos de Whatsapp.

Equipe aguarda notícias

Procurados logo depois que a notícia vazou, o diretor Luiz Fernando Carvalho e o ator Marcelo Serrado, que estão em Alagoas, não tinham detalhes sobre Domingos:

– Estou em Alagoas, com Marcelo Serrado e Marcos Palmeira, gravando no meio do São Francisco. Domingos não estava em gravação. Era folga dele, estava passeando. Não temos informação – diz Luiz Fernando.

Benedito Ruy Barbosa, autor da novela com o neto Bruno Luperi, está em sua casa, em São Paulo, e se comunicou com o diretor. Ele também está à espera de notícias:

– Estamos todos desesperados.

às 15h57, a assessoria de imprensa da Globo confirmou que o ator encontra-se desaparecido.

“Durante o mergulho, o ator não voltou à superfície. A atriz Camila Pitanga, que estava no local, avisou à produção, que iniciou imediatamente as buscas pelo ator. Helicópteros do Grupamento Tático Aéreo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e pescadores da região estão ajudando nas buscas, mas até o momento o ator continua desaparecido”, informa o comunicado.

Patrícia Kogut, O Globo

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...