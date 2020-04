Dona de bar e jovem de 19 anos são presas suspeitas de manter ponto de prostituição para menores em MT

Duas mulheres foram presas em um bar, nesta sexta-feira (17) suspeitas de agenciar ponto de prostituição para menores em Sinop, a 503 km de Cuiabá. Uma das mulheres, de 42 anos, é proprietária do estabelecimento, localizado Bairro Jardim das Violetas, no município. A outra é uma jovem de 19 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, após ser constatado que o local funcionava como ponto de prostituição para menores de idade, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar foram acionados.

No estabelecimento foram encontradas duas adolescentes. Elas confirmaram que faziam programas. As suspeitas devem responder por crimes contra a dignidade sexual e corrupção de menores

O local foi fechado temporariamente e todas as partes envolvidas foram encaminhadas para a delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Por G1 MT

17/04/2020 20h32

