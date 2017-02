Dona Marisa não tem fluxo cerebral; Lula autoriza doação de órgãos

Dona Marisa estava em casa, em São Bernardo do Campo, quando sentiu-se mal e foi levada, de ambulância, para a região central da capital paulista, acompanhada do médico cardiologista da família, Roberto Kalil.

O ex-presidente Lula autorizou, nesta quinta-feira (2), o procedimento de doações de órgãos da mulher, Dona Marisa Letícia, que está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Sírio-Libanês, desde o dia 24 de janeiro. A ex-primeira dama teve piora no quadro clínico na última quarta (1).

