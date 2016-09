Dono da aeronave que caiu em Novo Progresso é sepultado em cidade do Mato Grosso

Paulo Cesar Zamoner (Fagulho) , foi sepultado, neste sábado (17), no cemitério de Terra Nova do Norte no estado do Mato Grosso.

O corpo foi trasladado, na quinta-feira (16) em uma aeronave particular até aquele município.

A funerária São José confirmou, ao Jornal Folha do Progresso, que o velório ocorreu em um Centro Comunitário, no bairro Vista Alegre.

Fagulho era o proprietário da aeronave PT-NCJ que caiu ao tentar pouso em uma pista na cidade de Novo Progresso. O corpo do piloto da aeronave Weber da Cunha Rebelo foi trasladado velado e sepultado no município de Santarém (PA). As outras duas vitimas , Lara Mariane Lima Aragão e o filho , Máymison Gabriel de Lima, que era neto de Paulo0 Cesar Zamomer (dono do avião), foram trasladados para cidade de Itaituba, distante 400 quilômetros de Novo Progresso, velados e sepultados no cemitério daquela cidade no sábado (17).

A aeronave caiu ao tentar pouso na pista da pedreira , resultando na morte de quatro pessoas. Outras três ficaram feridas e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Novo Progresso e posteriormente transferidas para cidade de Cuiabá no estado do Mato Grosso por familiares.

A aeronave PT-NCJ, segundo Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), não tinha autorização para voar e transportava número de pessoas superior à capacidade. O modelo tem capacidade para piloto e três passageiros, mas levava sete pessoas. O avião estava com o certificado de aero navegabilidade suspenso por não ter passado pela manutenção anual obrigatória.

