Dono de bar é preso por tráfico de drogas após denúncia em Novo Progresso

(Foto:Divulgação Policia) – A Policia Civil e Militar, realizou, na última terça-feira (11), operação batida policial no bairro Rui Pires de Lima , em Novo Progresso, após receber denúncia de pessoas que pediram para não serem identificadas, relatando que em um bar, o proprietário , estaria realizando tráfico de drogas no referido estabelecimento.

Operação em conjunto da policia civil com o serviço de inteligência da PM de Novo Progresso, após diligências investigativas resultou na prisão em flagrante do nacional conhecido como Chico do Brega , por tráfico de drogas.

De posse das informações, e investigação, a Policia Civil e Militar se deslocaram no citado endereço e realizou abordagens e busca pessoal nas pessoas que estavam no bar, sendo localizado de posse do proprietário quatro (4) trouxas de crack embaladas prontas para venda, e o valor de R$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais), sendo confirmado que o denunciado Chico do Brega comercializava o produto naquele estabelecimento.

Foi dada voz de prisão em flagrante delito ao envolvido no tráfico, e encaminhado para a delegacia de plantão com todo material localizado, onde o flagrante foi ratificado.

Por:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...