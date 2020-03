Dono de farmácia é preso em flagrante por adulterar álcool em gel no interior do PA; saiba como denunciar

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O comerciante deverá responder por estelionato e venda de produtos em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor.

O proprietário de uma farmácia em Tucumã, no sudeste do Pará, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta quinta (19), suspeito de crime de estelionato e prática abusiva na comercialização de álcool em gel.

Prisão ocorreu em Tucumã, no sudeste do estado.

Dono de farmácia é preso por adulterar álcool em gel no interior do Pará. — Foto: Reprodução / Polícia Civil

You May Also Like