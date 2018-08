Dono de fazenda embargada por desmate é multado em R$ 1 milhão no MT

Dono de fazenda embargada por desmate no Pantanal é multado em R$ 1 milhão em MT

Área havia sido embargada pelo desmate de vegetação nativa em área de especial proteção, no bioma Pantanal. Tanto o dono como o gerente da propriedade responderão por desobedecer ordem legal de funcionário público.

Foram apreendidos um trator esteira e um trator de pneu com grade de arado (Foto: Sema-MT/Assessoria)

O dono de uma propriedade rural de Barão de Melgaço, a 121 km de Cuiabá, no Pantanal mato-grossense, foi multada pela secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) em R$ 1 milhão.

De acordo com a pasta, a multa foi aplicada por descumprimento de embargo e impedimento da regeneração natural em área previamente embargada. A situação ocorreu na terça-feira (7) e foi divulgada nessa quinta-feira (9).

Além da responsabilidade administrativa, com pagamento de multa, o proprietário também será responsabilizado penal e criminalmente e o Ministério Público será comunicado.

A infração foi constatada por meio de monitoramento de imagens de satélite, realizado regularmente em áreas embargadas, e posteriormente confirmada pela Operação Permanente Pantanal, realizada pela Coordenadoria de Fiscalização de Flora da Sema.

A área havia sido embargada pelo desmate de vegetação nativa em área de especial proteção, no bioma Pantanal. Tanto o dono como o gerente da propriedade responderão por desobedecer ordem legal de funcionário público.

Na fazenda foi encontrado um trator esteira organizando montes de material lenhoso com a intenção de implantar uma pastagem. A pessoa que controlava o trator foi conduzida à Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) para esclarecimentos.

O proprietário e o gerente não se encontravam no local no momento do flagrante. Foram apreendidos um trator esteira e um trator de pneu com grade de arado.

Por G1 MT

