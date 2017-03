Dono de Garimpo é assassinado em Novo Progresso

Claudenor Riberios (Foto) , 54 anos, foi assassinado por disparos de arma de fogo deferido por um homem que estava na garupa de uma motocicleta “Honda POP” de cor preta, por volta das 21h15mn no peixotinho em frente uma loja de confecções no bairro Santa Luzia na cidade de Novo Progresso. O crime foi divulgado nas redes sociais (WhatsApp), minutos depois.

