Doria pode não assumir prefeitura de SP

O novo prefeito eleito da cidade de São Paulo, João Doria, pode não assumir o cargo se condenado em uma das duas ações judiciais que pedem a cassação do registro da sua candidatura. De acordo com o que apurou o site Caros Amigos, Doria responde por abuso de poder politico e por utilizar dinheiro vindo de contratos com pelo menos quatro estados, para financiar sua campanha.

A primeira ação foi entregue pelo Ministério Público de São Paulo, acusando Doria de abuso de poder e de utilizar a maquina pública do governo do Estado para se beneficiar na campanha, com ajuda do governador, Geraldo Alckmin. O uso da maquina pública para campanhas é ilegal.

Neste caso, a investigação corre durante a tramitação do projeto na Justiça Eleitoral, o que pode atrasar em anos a sentença, culminando, talvez, na cassação do mandato, e em eleições indiretas, caso Doria esteja nos últimos seis meses da sua gestão.

(Com informações de Notícias ao Minuto)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...