Dorival vibra por goleada do Santos: “Fomos além das expectativas”

A atuação do Santos na goleada por 6 a 2 sobre o Linense, impressionou quem assistiu à partida e chegou a surpreender o técnico Dorival Júnior. Mais do que a quantidade de gols nesta sexta-feira, na Vila Belmiro, o técnico gostou da intensidade da equipe na estreia do Campeonato Paulista. Após férias e trabalhos físicos intensos na pré-temporada, o time mostrou muita mobilidade.

O Peixe teve ritmo intenso e não quis administrar em nenhum momento o placar. A parte física também foi elogiada pelo comandante.

– Tivemos ritmo de trabalhos ao longo do período e a resposta foi positiva, até superior ao que esperava, nem falando em número de gols, mas produção, criação, agressividade, troca de passes… – completou.

Mesmo feliz pelo desempenho, Dorival quer que o elenco mantenha os pés no chão. É momento de falar mais dos erros do que dos acertos.

– Somos profissionais e precisamos ter consciência, mostrar os pés no chão. Não é nada além de um bom resultado. Estou satisfeito, mas amanhã iniciamos o trabalho, repetição, cobrando mais, enaltecendo menos, mostrando mais erros do que acertos. Não precisamos exceder qualquer comemoração. É fato natural. Derrota tem peso grande. Vitórias parecem obrigação. A gente se acostuma – concluiu.

O Alvinegro volta a treinar já neste domingo. O próximo desafio será contra o RB Brasil no domingo, às 11h (de Brasília), no Pacaembu. O jogo foi transferido a pedido do time de Campinas.

