Douglas Friedrich brilha, defende pênalti e Avaí vence Grêmio

Jogando na Arena, o Grêmio não conseguiu furar a muralha Douglas Friedrich, perdeu pênalti e levou dois gols do Avaí. O resultado faz o Tricolor Gaúcho permanecer com 22 pontos, mas cair para a terceira posição da tabela do Campeonato Brasileiro. Já o Leão sobe uma colocação e chega aos 12 pontos. Desde que assumiu a titularidade, o arqueiro Douglas não sofreu gols.

O Avaí foi a campo com time completo. O Grêmio teve a ausência de dois jogadores. O goleiro Marcelo Grohe, que levou sete pontos no joelho esquerdo devido a um corte em uma dividida no jogo contra o Godoy Cruz pela Libertadores, e o atacante Pedro Rocha, que sentiu um desconforto muscular. Na vaga do arqueiro gremista entrou o jogador Leo Jardim e no lugar de Pedro Rocha, entrou Fernandinho.

Os dois times retornam à campo na quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio Ressacada, o Avaí recebe o Coritiba, já o Grêmio viaja para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo em disputa direta pela segunda colocação do torneio.

O Grêmio começou pressionando, tentando furar a boa marcação do Avaí. Sem conseguir pisar dentro da área nos primeiros 15 minutos de jogo, o Tricolor arriscou três chutes de fora da área. O primeiro foi com o meia Ramiro que tentou um bom chute de fora da área, mas o goleiro Douglas pulou no canto para salvar. Aos oito minutos, foi a vez do volante Arthur com uma conclusão rasteira no canto para mais uma grande defesa do goleiro adversário. O terceiro foi com Fernandinho com uma finalização a meia altura e outra importante defesa do arqueiro do time catarinense.

Aos 16 minutos, o zagueiro Alemão perdeu a bola para Luan que invadiu a área, mas chutou alto, por cima da meta.

O Grêmio pressionava muito, mas parava nas mãos do goleiro Douglas. Aos 22 minutos, Bruno Cortez cruzou para Fernandinho, que dominou na área e chutou com muita força para a defesa do arqueiro. No rebote, Luan mandou por cima do gol.

O Tricolor Gaúcho tocava muito a bola, rodando de um lado do campo para o outro, tentando de alguma maneira invadir a área. Quando o time gremista perdia a posse de bola, logo adiantava a marcação para recuperar.

O Avaí teve boa chance aos 35 minutos. Em ataque pela esquerda, Juan cruzou, o goleiro Léo Jardim saiu mal dando um tapa na bola, que sobrou na entrada da área para Simião chutar. Contudo, o jogador pegou muito embaixo e a bola subiu muito.

A cada finalização gremista, o goleiro Douglas ia se tornando o nome do jogo. Em cobrança de falta do lateral Edílson, o arqueiro fez uma defesa espetacular se esticando todo e mandando a bola para escanteio. No lance, a zaga do Avaí bateu cabeça, Lucas Barrios ficou com a bola e chutou forte, mas mais uma vez, Douglas cresceu e se atirou para salvar o time catarinense.

SEGUNDO TEMPO

Os times retornaram a campo com as mesmas equipes que terminaram a primeira etapa. Logo no primeiro minuto, o Avaí conseguiu um bom contra-ataque e arriscou de longe. O chute rasteiro acabou nos braços do goleiro Léo Jardim.

O Tricolor Gaúcho respondeu no minuto seguinte. Após cruzamento rasteiro, o zagueiro Betão cortou e, no rebote, Luan chutou alto da entrada da área para a linha de fundo.

O goleiro do Avaí estava tão inspirado que até penalidade máxima defendeu. Em tabela entre Luan e Ramiro na entrada da área, o zagueiro colocou a mão na bola e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, o lateral Edílson cobrou com muita força no meio do gol e o goleiro Douglas defendeu.

Aos 28 minutos, o Avaí surpreendeu e abriu o placar com um golaço de Wellington Simião. O jogador recebeu na entrada da área e bateu de canhota colocado com perfeição no ângulo direito do gol. A bola morreu no fundo das redes.

Em contra-ataque mortal, de 3 contra 2, o Avaí marcou o segundo gol. Dentro da área, Willians podia finalizar, mas tocou no meio para Júnior Dutra, livre, dominar a bola e ampliar o placar.

