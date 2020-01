Doutorando da Ufra recebe prêmio internacional de Ecologia

Raphael foi reconhecido internacionalmente por sua tese de doutorado (Ufra – Foto:Divulgação)

Raphael Lobato Prado Neves foi reconhecido como “pesquisador inovador do ano em Ecologia e Manejo Florestal” e teve seu artigo publicado em revista internacional

O aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (PPGCF) da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) Raphael Lobato Prado Neves foi premiado, no último mês de dezembro, como “pesquisador inovador do ano em Ecologia e Manejo Florestal” pelo World Research Council, organização internacional que busca estimular a pesquisa e a inovação.

O prêmio foi proveniente do primeiro artigo de sua tese de doutorado do PPGCF, intitulado “Tratamentos silviculturais pós-colheita em clareiras de exploração florestal: efeitos a médio prazo de espécies comericais sob condução do plantio e condução da regeneração natural”, publicado em 2019 na revista científica Forest Ecology and Management.

De acordo com o autor, o artigo traz uma abordagem que visa mitigar a baixa densidade de espécies comerciais na Amazônia, principalmente após a exploração de impacto reduzido, que ocasiona mortalidade em até 11 anos após essa exploração. “Objetivamos investigar qual o efeito a médio prazo dos tratamentos silviculturais e pós-colheita na sobrevivência, no crescimento e na estrutura das espécies comerciais, tanto as plantadas quanto as de regeneração natural, ambas conduzidas em clareiras de exploração florestal. Estes tratamentos poderão auxiliar em uma mais rápida produção madeireira associada com a conservação de espécies comerciais”, diz o doutorando.

Ele conta que a honraria é um reconhecimento da importância do trabalho de toda a equipe do projeto. “Esse prêmio representa o resultado de todo o esforço e dedicação que todos os participantes, direta e indiretamente, dedicam à realização deste projeto que iniciou em 2006″, afirma. “Todos estamos extremamente honrados pelo reconhecimento internacional e acreditamos que o prêmio dará maior visibilidade ao trabalho. Esperamos poder contribuir para que as gerações futuras tenham também o privilégio de usufruírem dos recursos florestais da mesma forma que às anteriores”.

A tese está sendo desenvolvida no âmbito do projeto “Conservação, recuperação e rendimento de florestas na Amazônia Oriental via manejo de clareiras”, coordenado pelo pesquisador Gustavo Schwartz da Embrapa/Amazônia Oriental e professor permanente do programa da Ufra. A execução do projeto é realizada na empresa Jari Florestal S.A.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...