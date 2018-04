Droga que tinha como destino Novo Progresso é presa no MT

Por: Jornal Folha do Progresso com informações Só Notícias/Bruno Bortolozo, de Sorriso

Aos policiais o jovem disse que já possuí passagens por outros crimes e que inclusive já foi preso em outra ocasião por transportar drogas. Ele e o produto apreendido foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. A identidade do Jovem não foi divulgada pela policia.

Um jovem, de 18 anos, foi preso, esta tarde, após ser flagrado com 50 tabletes de maconha, durante uma abordagem de rotina no posto da Polícia Rodoviária Federal. Ele estava em um ônibus que fazia a linha de Porto Alegre (RS) a Santarém (PA).

