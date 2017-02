Drogas e armas são apreendidas em Vigia, no Pará

Duas pessoas foram presas.

Operação Paiol II cumpriu mandados judiciais de busca e apreensão.

Duas pessoas foram presas durante a operação Paiol II, realizada em Vigia-de-Nazaré, no nordeste do Pará, nesta terça-feira (21). A polícia apreendeu uma pistola calibre 380, 16 munições e mais de R$ 20,4 mil em dinheiro referentes à venda de drogas.

Ao todo, 12 mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos na ação policial que teve por objetivo prevenir ocorrências de crimes, como roubos e homicídios, nas vésperas do período de Carnaval no município.

Sob coordenação da Superintendência da 3ª Região Integrada de Segurança Pública do Guamá (3ª RISP), que congrega mais de 20 cidades no nordeste do estado, a operação policial contou com atuação de mais de 45 policiais civis.

