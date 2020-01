Drogas são apreendidas pela PM em caminhonete no município de Trairão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Drogas apreendidas e caminhonete onde foram encontradas. Ao realizarem a revista no interior do veículo, foi encontrado uma caixa de sapato contendo 195 gramas de maconha e 51 gramas de crack, totalizando 246 gramas de drogas.

(Foto:Reprodução) – Uma guarnição da Polícia Militar do município de Trairão, sudoeste do estado, apreendeu nesta sexta feira (10), 246 gramas de drogas que estavam dentro de uma caminhonete modelo Hilux, branca de placa OFN-7349 – Itaituba, da empresa ‘Copiti’ transportes.

You May Also Like